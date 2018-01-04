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İcra mesajını dolandırıcıların yolladığını sanmış

- Muğla'da motosikletiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 10 kez kaçak geçtiği gerekçesiyle icra takibi başlatılan kişi, aracıyla daha önce İstanbul'a hiç gitmediğini öne sürerek karara itirazda bulundu - Duran: - "Ücret ödemeden köprüden geçtiğim yönünde gelen mesajları telefon dolandırıcılarının gönderdiğini düşünerek sildim"

İcra mesajını dolandırıcıların yolladığını sanmış

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 10 kez kaçak geçtiği gerekçesiyle icra takibi başlatılan kişi, aracıyla daha önce İstanbul'a hiç gitmediğini öne sürerek karara itiraz etti.

Karagedik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yılmaz Duran'ın cep telefonuna, farklı tarihlerde 48 PV 758 plakalı motosikletiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kaçak geçtiğine ilişkin mesajlar geldi.

Mesajları dikkate almayarak silen Duran, köprüden 10 kez ücret ödemeden geçtiği gerekçesiyle başlatılan icra takibinin 26 Aralık'ta tebliğ edilmesiyle karara itirazda bulundu.

Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'a motosikletiyle hiç gitmediğini savundu.

"Ücret ödemeden köprüden geçtiğim yönünde gelen mesajları telefon dolandırıcılarının gönderdiğini düşünerek sildim." diyen Duran, hayatında bir kez otobüsle İstanbul'a gittiğini, motosikletinin hep Fethiye'de kaldığını söyledi.

Duran, daha önce benzer haberler gördüğünü, kendi başına gelince çok şaşırdığını belirterek, icra takibinin sonlandırılmasını istedi.

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