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İcradan yarı fiyatına satılık hastane

İstanbul Küçükçekmece’de hizmet veren Dr. Sadık Ahmet Hastanesi icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

İcradan yarı fiyatına satılık hastane
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2 milyon 280 bin TL değerindeki hastane ruhsatı ve 419 bin TL değerindeki hastane ekipmanları 29 Ağustos 2019 tarihinde açık arttırma usulü ile yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

1996 yılında 75 bin TL sermaye ile kurulan ve Arda Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Limited Şirketi adına işletilen işletmenin 5 ortağı görünüyor.

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İstanbul KüçükçekmeceDr. Sadık Ahmet HastanesiİCRAHastane
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