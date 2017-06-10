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ICSC Solal Marketing Awards’tan Zorlu Center’a altın ödül

- Zorlu Center, ICSC Solal Marketing Awards’ta Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen "Çılgın Emojiler" projesiyle "Footfall Activation" kategorisinde "altın ödül"e layık görüldü

ICSC Solal Marketing Awards’tan Zorlu Center’a altın ödül

İSTANBUL (AA) - Zorlu Center, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) Solal Marketing Awards’ta Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen "Çılgın Emojiler" projesiyle "Footfall Activation" kategorisinde "altın ödül" kazandı.

Zorlu Center'dan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Center, ICSC tarafından her sene düzenlenen ve pazarlama yönetimi alanında sektörün en prestijli ödül programı olan ICSC Solal Marketing Awards’ta Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen "Çılgın Emojiler" projesiyle "Footfall Activation" kategorisinde "altın ödül"e layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin, "Hizmet vermeye başladığımız günden beri Zorlu Center olarak pazarlama alanında almış olduğumuz 40’ın üstündeki ödüllere bir yenisini daha ekledik. ICSC Solal Marketing Awards sektörümüzün en prestijli ödül programı, Solal Marketing Awards’dan altın ödül almak çok gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"Çılgın Emojiler" projesi kapsamında sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında kullanılarak bütün dünyada kullanılan Emoji’lerin dev ikonları Zorlu Center’ın 20 farklı yerine yerleştirildi.

Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirilen projede, Emoji ikonları ve Emoji etkinlikleri, hem Zorlu Center ziyaretçilerinin hem de sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgisini görmüştü.

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