İçtimada rahatsızlanan askerin hayatını kaybetmesi

BALIKESİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde içtima sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı revirde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ersoy'un (21) cenazesi memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Ersoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Bu sırada anne Emine, baba Adil, ağabeyi Ahmet Ersoy ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan ile vatandaşlar katıldı.

Ersoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Yeni Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlen 23. Dönem Terörle Mücadele Harekat Kursu'nda kursiyer olarak bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ersoy, dün içtima sırasında bayılmış, kaldırıldığı revirde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.