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İDDEF'in Kurban Bayramı hazırlıkları

- Federasyon, "kardeşliğe bedel bir hisse" sloganıyla bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek

İDDEF'in Kurban Bayramı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "kardeşliğe bedel bir hisse" sloganıyla Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

İDDEF'den yapılan yazılı açıklamada, 2009'dan bu yana her yıl düzenli olarak on binlerce ihtiyaç sahibine kurban bağışlarını ulaştıran federasyonun, 4 kıta ve 33 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Federasyonun, bu Kurban Bayramı'nda ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan problemlerin yaşandığı coğrafyalar ile Asya, Avrupa ve Balkanlar'daki Müslümanlara ulaşmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl ki büyükbaş hisse bedeli 400, küçükbaş bedeli ise 500 lira olarak tespit edildi. Kurban faaliyetleri ile eğitim, imar ve altyapı hizmetleri, su kuyusu açılması, gıda yardımı, doğal afet destekleri ve benzeri insani yardımlarla bölge halkları için hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirmek için yardımseverlerin desteğini bekliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, bu yıl da Kurban Bayramı'nda, vatandaşların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve onları sevindirmek istediklerini belirtti.

Vatandaşların kurbanlıklarının kendilerine emanet olduğunu aktaran Turan, "Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Tüm hizmet ehli kardeşlerimiz ve hocalarımız sizlerin emanetlerini hakkı ile yerine getirebilmek için 33 ülkede canla başla çalışıyorlar." ifadelerin kullandı.



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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)
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