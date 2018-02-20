ide okullarından etkileşimli sınıf konsepti

İSTANBUL (AA) - ide okulları, etkileşimli sınıf konsepti ile eğitim teknolojileri alanında farklı bir deneyim sunuyor.

ide okullarından yapılan açıklamaya göre, teknoloji altyapısı ve araçları ile interaktif bir öğrenme ortamı sunulan etkileşimli sınıf konseptinde, öğretmen-öğrenci dahil olmak üzere sınıftaki farklı bileşenler uyum içerisinde çalışabiliyor.

Bu farklı bileşenlerden kastedilen sadece etkileşimli tahta ve sınıf içerisinde kullanılan yazılımlar değil, aynı zamanda öğretmenin dersi sıkıntısız bir şekilde anlatabilmesini ve doğru materyalleri seçebilmesini de kapsıyor.

ide'de öğretmenler, kendi bilgisayarında hazırladığı bir çalışmayı sunabilmesi için gerekli yazılımların yanı sıra eğitime yönelik farklı teknolojileri de bir arada kullanıyor. Ancak, yazılım kendi başına tek taraflı işleyen bir ürün değil, yazılımla birlikte öğretmenin kullandığı bilgisayar, öğrencinin kullandığı tablet ve sınıf içlerindeki etkileşimli tahta gibi donanımların birbiriyle uyum içerisinde olması gerekiyor.

Öğretmenin, öğrenciye bir soru sorup yanıtını alması, derste yaptığı bir çözümü öğrenciyle paylaşması kısacası öğrenme sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için kullanılan donanım ve yazılımların uyumlu olması gerekiyor.





- Anaokulunda teknoloji farkındalığı





Verilen bilgiye göre, artık öğretmenin tahtada ders anlattığı, öğrencilerin onu izlediği ders verme yaklaşımı anlamını yitiriyor. Bu ders işleme tarzı, özellikle oyun çağında olan anaokulu öğrencileri için etkisiz kalıyor. Sınıflardaki duvarların dokunmatik olması çocukların ellerinde hem tahta kalemiyle hem de dijital kalemle duvara bir şeyler yazmasına olanak sağlayarak onlara da özgürlük alanı sunuyor.

ide okulları, eğitim teknolojileri alanına yönelik öğretmen, veli ve öğrenciyi kapsayan altyapı yatırımları yapıyor. Hem yerli hem de yabancı uygulama ve çözümleri eğitim sistemine entegre ederek öğretme ve öğrenme ortamının sürekli iyileştirilmesini amaçlıyor. Bu sayede en doğru ve en yönetilebilir sistemlerle, öğrencilerin kendi deneyim merkezlerini kuruyor.





- Hem öğretmene hem de öğrenciye zaman kazandırıyor





Etkileşimli sınıf konseptinde, duvara yansıtılan görüntü dijital bir araç ile dokunmatik hale getiriliyor. Öğretmen, kendi bilgisayarında ürettiği çalışmayı doğrudan projeksiyonla duvara aktarabiliyor. Bu da hem öğretmene hem de öğrenciye zaman kazandırıyor. Öğrenciler ise tabletlerindeki bir görüntüyü (ödev veya görev) ekrana yansıtarak oturduğu yerden anlık olarak gösterebiliyor. Böylelikle görüntülemeye dair tüm bileşenler tek bir yapı altında toplanıyor. Aynı zamanda öğrencinin gelişimi birebir takip ediliyor.

Öğretmen, ders içerisinde farklı yazılımları kullanarak anlık olarak öğrencilere ödev verebiliyor, soru sorabiliyor veya anket yapabiliyor. ide okulları etkileşimli sınıf konsepti öğretmene ders işleme metodu konusunda özgürlük tanıyor. Öğretmen işleyeceği konuya göre isterse dijital sistemi kullanarak, isterse de tahta kalemiyle geleneksel yöntemle dersini anlatabiliyor. Bu durum, öğretmene de esneklik sağlıyor.