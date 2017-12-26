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İdlib bölgesine insani yardım

- Selahaddin-i Eyyubi Yardım Derneğince İdlib bölgesinde yaşayan 500 aileye halı ve kışlık kıyafet yardımında bulunuldu

İdlib bölgesine insani yardım

KİLİS (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine halı ve kışlık kıyafet gönderildi.

İç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan yardım malzemeleri, Selahaddin-i Eyyubi Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderildi.

Derneğin Başkanı Muhammed Ferit Adın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattıkları yardım faaliyetinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Türk askeri sayesinde İdlib kentinin de güvenli hale geldiğini ifade eden Adın, "Kamp dışında kalan ve zeytinlikler içerisinde yaşam mücadelesi veren yaklaşık 500 aileye yaklaşık 2 bin metrekare halı ile küçük, büyük olmak üzere 2 bin mont, pantolon, gömlek, iç çamaşırı ve ayakkabıyı bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Adın, yardımların sürdürülebilmesi adına hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini sözlerine ekledi.


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KilisHalı Ve Kışlık KıyafetIhtiyaç SahipleriSuriye'nin İdlib Bölgesi
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