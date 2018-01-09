Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki dünya Zonguldak Limanı Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

İdlib'de şiddetli çatışmalar sürüyor

- Suriye'nin İdlib ilinde İran destekli gruplar ile Esed rejimi karşıtı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor - Rejim güçleri, stratejik önemdeki Ebu Zuhur havaalanına 9 kilometre uzaklıkta - Rusya, rejim ve destekçisi güçlere hava desteği veriyor

İdlib'de şiddetli çatışmalar sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de, İran destekli gruplar ile Beşşar Esed rejimi karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu Zuhur havalimanı çevresinde yoğunlaştı.

İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Beşşar Esed rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, güneyden Ebu Zuhur havalimanı çevresindeki muhaliflere karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Rejim destekçisi güçler, muhalif askeri gruplar ile rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki Sincar beldesini ele geçirmesinin ardından, stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havalimanına yöneldi.

Rusya, Esed rejimi ile İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçleri son 2 günde Sincar beldesinden 5 kilometre kuzeye, havalimanına doğru ilerledi.

Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen rejim destekçisi güçler, Ebu Zuhur havalimanına 9 kilometre kadar yaklaştı.

Ebu Zuhur havalimanı, İdlib il merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Havalimanı muhaliflerin denetimindeki Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in de güneyine hakim konumda yer alıyor. Bölgedeki hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar nedeniyle son haftalarda binlerce aile nispeten güvenli buldukları İdlib'in kuzeyine göç etti. Sivillerin göçü devam ediyor.

Rusya'nın hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ'la taktik iş birliği sayesinde rejim güçleri üç hafta önce Hama ilinden kuzeye doğru İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilerlemeye başlamıştı.

Beşşar Esed rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, İdlib il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve Ebu Zuhur havalimanından önceki en büyük yerleşim olan Sincar beldesini 2 gün önce ele geçirmişti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çatışmaİdlibSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5