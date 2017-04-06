"İdlib'deki kimyasal saldırı bir devlet terörüdür"

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Bu bir devlet terörüdür, BM'nin bununla ilgili mutlaka yaptırım uygulaması gerekiyor." dedi.

Bozoğlan, AA muhabirine, Suriye'de yıllardır katliam yapıldığını, rejimin son olarak bunu İdlib'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Suriye'de kimyasal silah saldırısında onlarca çocuk ve masum sivilin hayatını kaybetmesinden duyduğunu üzüntüyü dile getiren Bozoğlan, yaşananlara tepki gösterdi.

Suriye rejiminin 2013'te Şam'a bağlı Doğu Guta'da sarin gazıyla yüzlerce insanı katlettiğini ve binlerce kişiyi yaraladığını ifade eden Bozoğlan, şunları kaydetti:

"Yaşananlar gerçekten insanlık dışı. Bu bir devlet terörüdür, BM'nin bununla ilgili mutlaka yaptırım uygulaması gerekiyor. Suçsuz, hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklar ve masum siviller en çirkin şekilde katlediliyor. Bunu izah etmek çok güç. Hiçbir yerde bu kabul edilemez. Rejimin yaptığı bu vahşet asla affedilmemeli, saldırgan taraf cezalandırılmalıdır. Şu anda Suriye'de ateşkes var ama rejim bunu, dün olduğu gibi sürekli yok sayıyor. Ateşkeste etkili olan Türkiye, Rusya ve İran'ın bu olayı takip etmesini istiyoruz."

Bozoğlan, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Dünyanın da buna artık sessiz kalmaması gerekiyor. Bombardımanda insanların sığınabildiği tek yer hastaneler ama maalesef onlar da bombalanıyor." diye konuştu.

Kimyasal saldırının büyük bir acıya yol açtığını anlatan Bozoğlan, olayın uluslararası platformda takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.