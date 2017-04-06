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İdlib'deki kimyasal silah saldırısı

- Sağlık Bakanlığı: - "Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve DSÖ yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılmıştır. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir"

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi sonucuna ilişkin, "İlk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de gerçekleşen saldırı sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralıların son durumu ve hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Hatay'daki hastanelerde 30, Adana Balcalı Üniversitesi Hastanesinde bir olmak üzere toplam 31 yaralının tedavisinin sürdüğü, 3 ağır yaralının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre ise hastalarda kimyasal maddeye (sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılmıştır. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapılmaktadır. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafından alınan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. "

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SAĞLIK BAKANLIĞISuriye'de Yaşanan Kimyasal Silah Saldırısı
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