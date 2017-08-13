İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU - Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki İdlib ilinde, Özgür İdlib Üniversitesi savaş ortamına rağmen binlerce öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Mart 2015'te rejim güçlerinin çekilmek zorunda kaldığı kentteki üniversite, "Özgür İdlib Üniversitesi" adıyla eğitim öğretimi sürdürüyor.

Üniversite, hukuk, tıp, mühendislik ve eczacılığın yanı sıra fen ve eğitim fakültelerinde eğitim vererek savaş ortamında mezun ettiği gençlerle ülkenin nitelikli işgücü ihtiyacına yanıt vermeye çalışıyor.

Bütünleme sınavlarının ardından yaz tatiline girecek üniversitede, ekim ayında 5 bin öğrenci yeniden ders başı yapacak.

İdlib'de askeri muhalif grup Ahrar'uş Şam ve rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (Şam Özgürleştirme Kurulu) iki ay önce kent merkezinden çekilmesinden sonra üniversite yönetimi yeniden yapılanmaya başladı.

Üniversitedeki öğretim üyelerinin oylarıyla önceki gün göreve seçilen yeni rektör Dr. Muhammed El Şeyh, bazı Avrupa ülkelerinde matematik alanında yaptığı akademik çalışmaları ile biliniyor. Üniversitenin yüksek öğretim kuruluna başkanlık eden Cuma el-Ömer de biyoteknoloji alanında çalışıyor.

Rektör Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimde yüksek kaliteyi hedefliyoruz. Bunun için seferber olacağız" dedi. Uluslararası geçerlilik almayı istediklerini vurgulayan Şeyh, üniversitenin hem öğretim elemanı hem de fiziki altyapısını güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Şeyh, öğretim kadrosunun ücretlerini ödemekte sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

Tıp fakültesi öğrencilerinden Nidal Haj Ahmet, rejimin kontrolündeki bir üniversitede eğitim alırken, kaydını Özgür İdlib Üniversitesi'ne aldırdığını anlattı. Ahmet, "İdlib'teki üniversiteye geçmem, rejim bölgesinde yaşadığım güvenlik sıkıntıları aşmama yardımcı oldu." dedi.

Eczacılık fakültesi öğrencisi Mustafa el Duğeym, bütünleme sınavına girdiğini belirterek, "Bugün imtihanların son günü. Sıkıntısız problemsiz geçti. Öğrenciler uzun zaman eğitimden mahrum kalmıştı. Üniversite özgürleştikten sonra öğrenciler eğitime dönmeye başladı. Gün geçtikçe üniversitenin altyapısı ve teçhizatlarının gelişmesine şahit oluyoruz. Üniversite Suriye halkı için çok önemli." diye konuştu.

İdlib ilinin merkezi, sivillerden oluşan Yerel Meclis tarafından yönetiliyor.

Yerel Meclisin kent halkına sunduğu hizmetler, Suriye Geçici Hükümeti'nce sunulan kaynaklarla karşılanıyor.

İl merkezinde silahlı herhangi bir grup ya da örgüt bulunmuyor.

İdlib'in Türkiye sınırına yakın bazı dış kesimlerinde geçen ay Ahrar'uş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında çatışmalar yaşanmıştı.