İdlip’te hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlip’te kimyasal gaz içeren bombalarla sivilleri hedef alarak yaklaşık 100 kişinin ölümüne sebep olmasının ardından Fatih Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul Platformu’nun davetiyle Fatih Camisi avlusunda toplanan kalabalığa hitap eden İstanbul Platformu Sözcüsü Ahmet Çamuroğlu, Suriye üzerinden kendi emellerini gerçekleştirmek isteyen ve bunun için Esed iktidarına ekonomik ve askeri yardımlarını devam ettirenleri lanetlediklerini ifade etti.

Hukuku olmayan bir savaşın yaşandığını ve savaşları insanlara karşı kin ve intikam duygusu ile dolu sönmüş vicdanların yönettiğini belirten Çamuroğlu şunları kaydetti:

“Vicdanlarının sesine sağır olan dünyaya, birleşip aynı safta durmamış sözüm ona İslam devletlerine inat, yaşanan yıkımlar, akan gözyaşları ve kan, şehit edilen yüzbinler, hicret eden milyonlar bizi mahzun etse de Allah’tan ümit kesmeden Suriye halkının özgürlük mücadelesinin yanında olmaya, şehitlerine şahitlik ederek selamlamaya ve gücümüz nispetince yardıma devam edecek, gözlerimizin içine baka baka kardeşlerimizi katletmelerine sessiz kalmayacağız.”

Basın açıklamasına “Müslüman zulme boyun eğmez”, “Zalim Esed Suriye’den defol”, “Katil Rusya Suriye’den defol”, “Katil Amerika Ortadoğu’dan defol”, “Suriye halkı yalnız değildir” gibi sloganlarla eşlik eden kalabalık, İbrahim Güleryüz tarafından edilen duaya iştirak ettikten sonra dağıldı.