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İDO, bayramda 622 bin yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle 100 ek sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 10 günlük tatil boyunca, toplam 266 bin araç, 622 binin üzerinde yolcu taşıdı.İDO'dan yapılan açıklamaya göre, tatil süresince toplamda...

İDO, bayramda 622 bin yolcu taşıdı


İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle 100 ek sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 10 günlük tatil boyunca, toplam 266 bin araç, 622 binin üzerinde yolcu taşıdı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, tatil süresince toplamda 6 bine yakın sefer yapılırken, tatilcilerin en yoğun kullandığı hatlar Eskihisar – Topçular, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hatları oldu. İDO’nun Yenikapı ve Eskihisar iskeleleri, İstanbulluların tatillerinin başlangıç noktası oldu.

İDO, 25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında 6 bine yakın sefer yaparken, deniz otobüsü, ferrycat, feribot ve araba vapuru hatlarında toplam 266 bin araç taşıdı. 540 binin üzerinde biletli yolcu İDO ile seyahat etti.

İDO’nun şehir dışı ulaşımında en önemli hatlarından biri olan Eskihisar-Topçular arasında, bayram tatili boyunca 155 bine yakın araç hareket etti. Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular hattındaki yolcu sayıları da dahil edildiğinde İDO, tatil boyunca 622 binin üzerinde yolcu taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
AçıklamaİDOKurban BayramıYolcu
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