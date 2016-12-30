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İDOB, Grand Pera'da "Yeni Yıl" konseri verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Yeni Yıl Konserleri"nin ikincisinde sanatseverlerle buluştu.Grand Pera Emek Sahnesi'nde şef Murat Kodallı yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, sopranolar Şebnem Ağrıdağ ile Ayten Telek,...

İDOB, Grand Pera'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Yeni Yıl Konserleri"nin ikincisinde sanatseverlerle buluştu.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde şef Murat Kodallı yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, sopranolar Şebnem Ağrıdağ ile Ayten Telek, tenor Cenk Bıyık ve bariton Kevork Tavityan sahne aldı.

Konserde, Johann Strauss'un "Unter Donner und Blitz, Op. 324", "Im Krapfenwald'l Op. 336", "Champagner-Polka, Op. 211", "Rosalinde Klange der Heimat", "Donauwalzer (An der schönen Blaunen Donau) Op.314", "Pizzcato Polka, Op. 234" ve "Trisch-Tratsch Polka, Op 214" isimli eserleri ile Leo Delibes'in "Les Filles de Cadix", Franz Lehar'ın "Dein ist mein ganzes Herz", Johannes Brahms'ın "Macar Dansı No 5", Georges Bizet'in "Votre toast, je peux vous le rendre", Emmerich Kalman'ın "Heller Jubel... Weibt du es noch" ve Carlos Gardel'in "Por una Cabeza" adlı eserleri yorumlandı.

Etkinlik kapsamında, Sansev Çocuk Korosu da sahnede yer aldı.

İDOB'un yeni yıl konserlerinin sonuncusu, 3 Ocak 2017'de Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

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