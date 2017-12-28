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İDO'dan sefer düzenlemesi

- İDO'nun iç hat seferlerinin 2 Ocak 2018'den itibaren yeniden düzenlendiği, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer, Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacağı bildirildi

İDO'dan sefer düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), iç hat seferlerini yeniden düzenledi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin stratejisi gereği seferlerin gelen yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre şekillendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla iç hat seferlerin yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Diğer tüm hatlardaki seferlerimiz, misafirlerimiz için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Seferlerle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.ido.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

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AçıklamaİDOSefer
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