Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

İDO'dan yılbaşı tatili için ek sefer

- Yılbaşına denk gelen hafta sonunda 43 ek sefer yapılacak

İDO'dan yılbaşı tatili için ek sefer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Aralık Cuma ve 1 Ocak Pazartesi günleri arasında mevcut tarifesinin dışında ek seferlerle hizmet verecek.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak. 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak.

Ek sefer biletleri satışa açıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ek SeferİDO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5