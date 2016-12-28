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İDO'dan yılbaşına özel seferler

- İDO, yılbaşı nedeniyle oluşabilecek araç ve yolcu yoğunluğunu karşılamak için sefer sayısını artırdı

İDO'dan yılbaşına özel seferler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yılbaşı nedeniyle oluşabilecek araç ve yolcu yoğunluğunu karşılamak için özel seferler düzenleyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yolcuların konforlu, güvenli ve hızlı ulaşımı için tatil günlerine özel seferler koyan İDO, yılbaşına özel seferler planladı.

İDO'nun dış hatlarındaki hızlı feribot ve deniz otobüsü seferlerini kapsayan yılbaşı tarifesi şöyle:

"30 Aralık Cuma 19.15/19.45 Bostancı-Yenikapı/Bandırma Deniz Otobüsü, 19.30/19.50 Kadıköy-Yenikapı/Bursa Deniz Otobüsü ile 1 Ocak Pazar 15.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot, 15.15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot, 23.45 Yenikapı-Yalova Ferrycat, 23.45 Yalova-Yenikapı Ferrycat, 17.30 Bandırma/Yenikapı-Bostancı Ferrycat, 19.00 Bursa/Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü."

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İDOSeferYılbaşı
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