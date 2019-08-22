İDO’nun Büyükçekmece - Mudanya seferlerine yoğun ilgi

İstanbul’un Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Çatalca, Silivri ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere batı bölgesinde ikamet eden vatandaşların sadece 95 dakika da Bursa’ya ulaşabilmeleri seferlere olan ilgiyi her geçen gün daha da arttırıyor.



20 günde 6837 yolcu taşıdı



Mimarsinan İskelesi’nden hareket eden İDO deniz otobüsleri 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren toplam 34 sefer gerçekleştirerek karşılıklı olarak toplam 6837 yolcu taşıdı. İstanbul’dan Bursa’ya gitmek isteyen vatandaşlara büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayan deniz otobüsü seferleri haftada 3 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar) günleri yapılıyor. Yaz sezonu boyunca seferler günde 2 kez gerçekleştirecek, yolcu yoğunluğuna göre ek seferler konulabilecek. Daha ekonomik, daha hızlı ve daha güvenli olması nedeniyle de seferlere olan ilgi her geçen gün artıyor.







“Yoğunluk devam ederse yeni ulaşım yolları ilave edebiliriz”



Büyükçekmecelilerin İDO seferlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “İstanbul’daki trafik sorununu düşününce vatandaşlarımızı son derece rahatlatan bir hizmete imza attık. Büyükçekmeceliler İDO’ya yoğun ilgi gösteriyor. Bu yoğunluğumuz devam ederse ilçemize yeni ulaşım yolları ilave edebiliriz. Vatandaşlarımız karayoluyla 4 saatte Bursa’ya giderken şimdi bu yolculuk 95 dakika sürüyor. Bundan sonraki hedefimiz Büyükçekmece – İstanbul hattıdır.”



