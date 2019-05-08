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Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi

- Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde eksi 2,4 puana çıktı - Ifo: - "Uzmanlar, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor” - Ifo Başkanı Clemens Fuest: - "Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, uzmanların mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesi son zamanlardakinden daha iyiydi" - "Uzmanlar, 3 ay öncesinin aksine faiz oranlarının yükselmesini beklemiyor. Artan gelir eşitsizliği, küresel ekonomi için en fazla dile getirilen sorun"

Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi yükseldi
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BERLİN (AA) - Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde eksi 2,4 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 119 ülkeden bin 281 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde eksi 13,1 puan olan endeksin, ikinci çeyrekte son dört çeyrektir devam eden düşüşünü sonlandırarak eksi 2,4 puana çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Uzmanların mevcut ekonomik durum değerlendirmesi hafifçe kötüleşmiş olsa da ekonomik beklentileri önemli ölçüde olumlu yönde güçlendi. Bu da küresel ekonominin kademeli olarak güçlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Uzmanlar, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor."

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik iklimdeki toparlanmanın hemen hemen dünyanın bütün bölgelerinde görüldüğünü aktararak, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, uzmanların mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesi son zamanlardakinden daha iyiydi." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde özel tüketimde, yatırımda ve ticarette ekonomik ivmenin yıl boyunca toparlanması gerektiğini belirten Fuest, "Uzmanlar, 3 ay öncesinin aksine faiz oranlarının yükselmesini beklemiyor. Artan gelir eşitsizliği, küresel ekonomi için en fazla dile getirilen sorun." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ifo Ekonomi İklimi EndeksiIkinci çeyrekKüresel Ekonomi
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