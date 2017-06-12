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İftar vakti kapısını çaldıkları yoksulların yüzünü güldürüyorlar

- Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çalışma yürüten Beşir Derneği üyeleri, "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında, evlerde pişirilen yemekleri, iftar saatinde ihtiyaç sahibi ailelere yetiştirme telaşına giriyor - Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Oğur: - "Amacımız dünyadaki büyük bir sofrayı kurarak ihtiyaç sahibi herkese sıcak yemek ulaştırmak. Ekonomik durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprüyüz"

İftar vakti kapısını çaldıkları yoksulların yüzünü güldürüyorlar

AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında yardım çalışmalarını yürüten Beşir Derneği üyeleri "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında evlerde pişirilen yemekleri, iftar saatinde kapısını çaldıkları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Dernek ramazan ayında, dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isteyen hayırseverlere köprü oluyor.

Dernek üyeleri, her akşam iftar vaktine dakikalar kala, titiz bir çalışmayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak, hayırseverler tarafından hazırlanan çeşitli sıcak yemekleri, bekleyen sofralara yetiştirmenin telaşını yaşıyor.

Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda, tespit ettikleri ailelere ramazan boyunca sıcak yemek ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle ulaştıkları hayırseverlerden aldıkları yemekleri, iftar vakti kapısını çaldıkları dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarına işaret eden Oğur, "Evlerde hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Hedeflerinin hayırseverleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak olduğunu anlatan Oğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durumu iyi olan hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi olan komşusuna kendi hazırladığı yemekten vermesini amaçlıyoruz. İnsanlar çevresindeki ihtiyaç sahiplerinden haberdar olsun. Hayırseverler 'www.besir.org.tr' adresine girip bize ulaşıyorlar. Biz de hayırseverlerin hazırladıkları sıcak yemekleri sefer taslarından alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz de dernek olarak daha önce araştırdığımız, derneğimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi, hasta, yalnız yaşayanlar, dul ve yetim, işsiz aileler var. Sadece Ağrılı olanlara değil Suriyeli ailelere de yardım ediyoruz."

Oğur, her gün yaklaşık 20 ailenin iftardaki sıcak yemek ihtiyacını karşıladıklarını ifade ederek, "Amacımız dünyadaki büyük bir sofrayı kurarak ihtiyaç sahibi herkese sıcak yemek ulaştırmak. Ekonomik durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprüyüz." dedi.

- "Komşusu aç için tok yatan bizden değildir"

Hayırseverlerden Serkan Hano ise Peygamber Efendimizin "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Beşir Derneği üyeleri sayesinde ailelere ulaştıklarını ifade eden Hano, "Yoldan geçerken dernek üyelerinin elinde sefer taslarını gördüm. Sordum 'Bu nedir' diye. İhtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı yaptıklarını söylediler. 'Bu işin içinde nasıl olabilirim' diye sordum. Daha sonra internet sitesinde formu doldurdum. Her gün sulu yemeğini, pilav, salatası ve ekmeğini gönderiyoruz. Kendi soframızda ne varsa kardeşlerimize de onu veriyoruz." dedi.

Yardım alan ailelerden Ferdi Yıldırım da yaşlı ve hasta anne ve babasıyla yaşadığını söyleyerek, "Ramazan başladığından beri her akşam sıcak yemeğimizi, tatlı ve içeceğimizi getiriyorlar. Bizim gibi birçok gariban ailenin yüzünü güldürüyorlar." diye konuştu.

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