İftar ve sahur sofraları

MUŞ (AA) - Muş'ta bazı kişilerce Kurtik Dağı'ndaki güneş görmeyen kayalıkların arasından toplanarak kent merkezinde satılan kar, iftar ve sahur soflarını serinletiyor.

Dağdaki kayaklıklara tırmanarak zor şartlarda topladıkları kar kalıplarını satarak para kazanan kişiler, sıcak havalarda vatandaşların serinlemesine de katkı sağlıyor.

Her yıl bu dönemlerde dağdan getirdiği karı Belediye Meydanı'nda satan Ebedin Erboğa, bu yıl havaların serin olması nedeniyle satışa geç başladığını söyledi.

2 bin 500 metre yüksekliğindeki Kurtik Dağı'na tırmanarak kayalıkların arasından kalıplar halinde kar çıkardıklarını anlatan Erboğa, kamyonete yükledikleri kar kalıplarını kentin en işlek yerinde satmaya çalıştığını aktardı.

Karları poşet büyüklüğüne göre karı, 1 ila 3 lira arasında sattığını belirten Erboğa, şunları söyledi:

"Sıcakların artmasıyla vatandaşlar kar kütlelerini yoğurt, pekmez ve ayranla karıştırarak tüketiyor. 5-6 kilosunu 1 ila 3 liradan satmak zorunda kalıyorum. Buna rağmen ekmek paramı kazanarak ramazan ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yaklaşık 2 saat yürüyerek karın olduğu bölgeye ancak ulaşabiliyoruz. Buradan çuvallara doldurduğumuz kar kalıplarını sırtımızda getirerek arabaya yüklüyoruz."

Vatandaşlardan Kutbettin Arslan ise satın aldıkları karı özellikle iftar saatlerinde yoğurt, pekmez ve suya katarak tükettiklerini söyledi.