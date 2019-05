İftarda Gomis sürprizi!

LÖSEV, çocukların sağlıklarının yanı sıra, kültürel ve bireysel gelişimleri için de durmaksızın projeler üretmeyi ve uygulamayı sürdürüyor. Yıl boyunca gıdadan, temel ihtiyaç malzemelerine, maddi desteklerden et ve et ürünlerine yardımlar ulaştıran LÖSEV her Ramazan Ayında olduğu gibi bu yıl da yardımlaşma duygusunun büyük anlam kazandığı Ramazan ayı boyunca tüm ailelerini kucaklıyor ve bağışçılarının destekleriyle lösemili çocukları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.



Ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bir araya gelerek moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyen LÖSEV ailelerin sıkıntılarını kendilerinden dinleyerek çözümler yaratıyor.



İstanbul Anadolu Yakasında oturan ve vakfa kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri dün akşam düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi ve oruçlarını kendileri için hazırlanmış bir iftar sofrasında açmanın keyfini yaşadılar.



Çocuklara Gomis sürprizi



Çocuklar, animatör grupların ve müziklerin eşliğinde doyasıya eğlenirken aileler ise aynı sofrada ortak olan dertlerini paylaştılar. Eski Galatasaraylı futbolcu Gomis’in gelmesiyle büyük heyecan yaşayan çocuklar, efsane futbolcu ile bol bol fotoğraf çektirdi.



LÖSEV'in mesajı



Çocukların zengini, fakiri olmaz. Doğarken hepsi eşit doğarlar ve onların hepsi en iyi sağlık, tedavi ve eğitim koşullarına kavuşturmalıdır. Bunu sağlayacak olan da “Biz Büyükleriz”. LÖSEV’de bütün çocuklar eşittir. En mükemmel tedavi, en iyi koşullarda hiçbir ayrım yapılmadan verilir ve %92 oranında iyileşirler. Çocuk ve Yetişkin bütün onkoloji hastalarının kanser hastalığı ile savaşabilmeleri için ilaçlar kadar doğal ve proteinden zengin beslenmeleri, hijyen ve temel ihtiyaçlarının eksiksiz olması, kuvvetli moralle hayata sımsıkı bağlanmaları gerekir.

LÖSEV olarak biz diyoruz ki; bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir.



LÖSEV, halkımızın en güvendiği, en tanınan, en sempatik, en çalışkan ve halka en yakın kuruluşu seçilmiştir. Yolu LÖSEV’den geçen iki buçuk milyonu aşkın duyarlı kişinin sevgi dolu kalbi lösemili çocuklar için atmaktadır.