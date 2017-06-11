İftarı tüm köy birlikte yapıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Hayrioğlu köyünde köylüler, her akşam birlikte oruç açıyor.

Hayrioğlu köyü muhtarı Hasan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır birlikte iftar açma geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

İftarlık kumanya alımı için köyde para topladıklarını belirten Şener, "Durumu iyi olanlar kumanya için katkıda bulunuyor. İhtiyaç sahiplerinden para almıyoruz. Caminin alt katındaki mutfakta kadınlar yemeği hazırlıyor, aynı yerdeki salonda da hep birlikte iftar açıyoruz." dedi.

İftar sofrasında misafir de ağırladıklarını ifade eden Şener, "Bu sayede hem birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hem de köyümüzle ilgili konularda istişarede bulunuyoruz." diye konuştu.