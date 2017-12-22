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İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nı 3D animasyon film ile anlattı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi, 3D animasyon videosu ile anlatıldı.İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın...

İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nı 3D animasyon film ile anlattı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi, 3D animasyon videosu ile anlatıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın buluşma noktası olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı, hazırlanan 3D animasyon video ile gün yüzüne çıktı.

29 Ekim 2018'de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3D animasyon videosunda; İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.

Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul boğazından esinlenerek tasarlanan duty-free alanında, Türkiye pazarına ilk defa girecek uluslararası markaların yanı sıra birçok yerli markanın da alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş sistemi ile ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.

Yolcu danışma robotu, aracım nerede uygulaması gibi yeni hizmetlerle, yolcuların maksimum konfora, minimum bekleme süresinde ulaşabilecekleri vurgulanırken, havalimanının tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyiminin nasıl olacağına ilişkin daha önce hiç paylaşılmamış bilgiler de videoda yer alıyor.

350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleriyle dikkati çekiyor.

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3D Animasyon FilmİGA
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