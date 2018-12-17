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İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İSTANBUL (AA) - İGDAŞ, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit kampanyası başlattı. İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İGDAŞ’ın güçlü ekonomiye tam destek verdiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İGDAŞ,...

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası
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İSTANBUL (AA) - İGDAŞ, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit kampanyası başlattı.

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İGDAŞ’ın güçlü ekonomiye tam destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İGDAŞ, soğuklarla birlikte artan tüketim miktarı nedeniyle güçlü ekonomiye tam destek vererek, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit kampanyası başlattı. Kampanyaya bu yıl 13 banka katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği vade farksız 3 taksit kampanyası için bu yıl 13 banka ile anlaştı. Kampanya 31 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi kartlarıyla hem İGDAŞ veznelerinden hem de https://internetsubesi.igdas.com.tr/ üzerinden online olarak, Halkbank kredi kartlarıyla ise 4 taksit olarak sadece İGDAŞ veznelerinden kampanya dahilinde ödeme yapabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazİGDAŞ
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