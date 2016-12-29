İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), vatandaşları karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı uyardı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde kuzey yönünden kuvvetli rüzgar ve aralıklarla fırtınanın etkili olduğu belirtilerek, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bacaların sızdırmazlığı ve çekişinin mutlaka kontrol ettirilmesi gerektiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının, kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir."