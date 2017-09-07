İğde Eylem Planı hayata geçiyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) yeni uygulamaya koyulacak İğde Eylem Planı ile 1 milyon 164 bin iğde fidanı toprakla buluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüttüğü faaliyetlerle devlet ormancılığından millet ormancılığına geçen ve ormanlardan özellikle köylülerin ekonomik gelir elde etmesi için çeşitli projeler geliştiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hazırladığı İğde Eylem Planı'nı uygulamaya koyuyor.

2017-2019 yıllarını kapsayan eylem planı ile 16 bin dekar alanda 1 milyon 164 bin iğde fidanı toprakla buluşacak.

Uygulamaya konulacak plan, iğde ağacının Anadolu coğrafyasında ekonomik, kültürel ve sosyal nitelikli değerini artıracak. Bunun yanında gıda, kozmetik ve kimya endüstrisinde ham madde olarak kullanılan iğde, iç kaynaklardan temin edilmiş olacak.

İğde Eylem Planı ile ayrıca iğde üretiminde yaşanan değer kayıplarının azaltılması, iğde ürünlerinin kullanım miktarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

İnsan bünyesinde vücut direncinin artırılmasından, gribin önlenmesine, öksürüğün azaltılmasından, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına kadar pek çok faydası bulunan iğdenin yeterince bilinmemesi ve fazla üretilmemesi üzerine harekete geçen Bakanlık, söz konusu eylem planı ile istihdama da katkı sağlayacak.

Yılda ortalama 4 bin 500 ton iğde üretilen Türkiye'de eylem planının tamamlanmasıyla birlikte bu rakam oldukça üst seviyelere yükseltilecek.

- "İğde ağaçlarıyla bezeyeceğiz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bakanlık olarak ağaçlandırma faaliyetlerimizi yürütürken, sadece orman varlığımızı artırmayı değil, başta kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza istihdam alanları oluşturmayı ve ekonomik gelirde de artış sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, bu amaçla bu tür eylem planlarını hazırlayarak hayata geçirdiklerini aktararak, "Şimdi de iğde için bir eylem planı hazırladık, coğrafya ve iklim açısından uygun olan alanları iğde ağaçlarıyla bezeyeceğiz." bilgisini verdi.

- İğdenin faydaları

Özellikle Anadolu insanı tarafından faydaları bilinen ve kullanılan iğde, üriner rahatsızlıklarda, gastrik bozukluklarda, diyarede, mide bulantısında, kusmada, sarılıkta ve astım tedavisinde kullanılıyor.

İğde, akciğer veremi, damar sertliği, felç, grip ve kalp çarpıntısı gibi hastalıklarda ise kaynatılarak tüketiliyor.







