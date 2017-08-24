Iğdır Üniversitesi ile Aras EDAŞ arasında iş birliği protokolü

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi ile Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu'ndaki imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alma, buradaki konuşmasında, Aras EDAŞ ile yaptıkları iş birliğinin elzem olduğunu belirterek, "Üniversite olarak faydalı işler yapmak için her türlü müspet protokollere açığız." dedi.

Akbaş da protokolün, sanayi ve eğitim alanlarında iş birliğini içerdiğini vurgulayarak, bu tür çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

Ülkenin, bölgenin kalkınmasında alt yapının sağlamlığı kadar eğitimin de çok önemli olduğunun altını çizen Akbaş, şunları kaydetti:

"Biz alt yapı ile eğitimin birleşmesinden yanayız. Personelimizin daha eğitimli, bölgeye katkı sağlayacak nitelikte bireyler olmasını istiyoruz. Bölgemiz, kalkınmada ülkemizin en geride kaldığı bir yer. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak, enerji alt yapısıyla personelin niteliğini uluslararası şartlarda iyileştirmek için bu protokolü yapmayı düşündük. İnşallah bu protokol bölgenin ve Iğdır'ın kalkınmasına katkı sağlar."

Konuşmalar sonrası Alma ile Akbaş kurumları adına, üniversite öğrencilerine staj, teknik gezi ve iş imkanı, Aras EDAŞ personeline de eğitim desteği sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.