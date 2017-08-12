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Iğdır Valiliğindeki yangın

- Vali Enver Ünlü, basın mensuplarına yangının meydana geldiği hizmet binasını gezdirdi ve sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi

Iğdır Valiliğindeki yangın

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Valiliğinde çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İlde görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle 7 Ağustos'ta yanan Valilik hizmet binasını gezen Ünlü, zarar gören alanları gezdirip sürdürülen çalışmaları anlattı.

Olayda önemli evrakların da yandığı iddiasının asılsız olduğunu belirten Ünlü, yangından sadece asansör sistemi ve bodrum katın etkilendiğini söyledi.

Hizmet binasında sürdürülen çalışmaları da inceleyen Ünlü, burada yaptığı açıklamada, bodrum kattaki bölümde atık evraklar bulunduğunu ve hiçbir değeri olmayan bu evrakların da yandığını aktardı.

Yangının elektrik sisteminde oluşan bir arızadan kaynaklandığına işaret eden Ünlü, "Buralar depo, arşiv değil. Depoda arşivlik hiçbir vasfı olmayan atık kağıtlarımız, hurdaya ayrılmış malzemelerimiz saklanır. Bunların hepsi atık kağıt statüsündeki kağıtlardır." dedi.

Ünlü, beraberinde İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Çevre ve Şehircilik Müdürü Muhammed Bektaş ile yangından etkilenen alanları gezip inceleme yaptı.

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IğdırValilikYangın
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