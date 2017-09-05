Iğdır ve Ağrı'daki sınır kapılarında dönüş hareketliliği

IĞDIR (AA) - Türkiye'deki tatillerini bitirdikten sonra yaşadıkları ülkeye dönmek için yola çıkan Türk vatandaşları, ülkenin doğusunda bulunan sınır kapılarında araçlarıyla kuyruk oluşturdu.
Türk vatandaşlarının yıllık izin ve Kurban Bayramı tatilini geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönüşlerinde kullandıkları Iğdır ve Ağrı'daki sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
Bayramı memleketlerinde geçiren ve izin sürelerinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başlayanların oluşturduğu trafik, bayram izninin tamamlanmasıyla arttı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan ve yurdun Nahçıvan'a sınırı olan Dilucu sınır kapısında, özellikle geçişi bekleyen tırların bulunduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.
- Ağrı
Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda da bayram tatilinin tamamlanmasından dolayı hareketlilik arttı.
Türkiye'nin İran'a sınır kapısı olan Gürbulak'ta, bu ülkeye geçmek için bekleyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu.