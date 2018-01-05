Iğdır'da etkili olan sıcaklar besiciye yaradı

IĞDIR (AA) - Mikroklima iklimi nedeniyle Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimli ili olan Iğdır'da sert kış şartlarının etkili olmaması, hayvanlarını otlatma imkanı bulan besicilere yaradı.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmeyen, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden Iğdır'da besiciler koyunlarını bahçe ve otlaklarda besliyor.

Sahip olduğu mikroklima iklimi nedeniyle Doğu'nun Çukurovası olarak nitelendirilen ve sonbahardan kalma günler yaşayan Iğdır'da karla kaplanmayan binlerce dönüm arazi yaylalardan inen küçükbaş hayvanlara besin alanı oluyor.

Sürü sahiplerinden Adnan Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerde kar yağışı ve soğukların etkili olduğunu fakat Iğdır'da havaların güzel geçtiğini söyledi.

Besiciler olarak kışın sert geçmemesini değerlendirdiklerini belirten Tutulmaz, "Gündüzleri koyunları otlaklara getiriyoruz, akşamları da ahıra götürüyoruz. Geçen kış çok kar yağdı, bu nedenle koyunun masrafı çok oldu. O masrafın altından kalkamıyorduk, saman, yem yetmedi. Geçen yıl her hafta bir koyun satarak yem ve saman almak zorunda kalıyorduk. Bu sene havalar iyi geçiyor. Havaların sıcak geçmesi bize çok yaradı." dedi

Besici Mehmet Tendük de Iğdır'ın ikliminin kış aylarında koyunlar için çok iyi olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Iğdır'ın etrafı dağlarla çevrili ve dağlarda kar var. Bunun yanında Iğdır'ın komşu illerinde kar ve soğuk etkili. Biz Iğdırlı koyun üreticileri olarak özellikle bu yıl çok şanslıyız. Kışın ortasında olmamıza rağmen Iğdır'da havalar çok güzel gidiyor ve koyunlarımızı bu mevsime rağmen meralarda ve bahçelerde otlatıyoruz. Bu da geçimini hayvancılıkla sağlayanlar için çok güzel bir şey."

- "Havaların sıcak olması bize kar olarak dönüyor"

Etkili olan kış şartları nedeniyle geçen yılın kasım ayında koyunların ahırlardan çıkamadığının altını çizen Tendük, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kış sert geçince koyunları kapalı alanlarda saklamak zorunda kaldık. Bu yıl ocak ayındayız halen koyunları merada otlatıyoruz. Ağılda beslenen sürü günlük 1 ton saman ile 500-600 kilo arpa tüketir, bu da iyi para eder fakat havaların sıcak olması bize gelir olarak dönüyor."