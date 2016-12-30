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Iğdır'da karbonmonoksit zehirlenmesi

- Gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Erzurum'da hastaneye kaldırıldı

Iğdır'da karbonmonoksit zehirlenmesi

ERZURUM (AA) - Iğdır'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Iğdır'da Rus Pazarı Mahallesi'ndeki oturan Cemal (45), eşi Havva (45), çocukları İrem (19) ile Mehmet Tanış (16), evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Cemal Tanış'ın kendisini kötü isteyerek komşularından yardım istemesi üzerine 4 kişilik aile, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal, Havva, İrem ve Mehmet Tanış, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Tıp Sorumlusu Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, Iğdırlı ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirterek,"Doğuda genelde soba ve tüp gazlı şofben kullanımı sebebiyle çevre iller ile köylerden çok fazla sayıda hasta bize geliyor." dedi.

Hastaneye son 3 ayda 100'ün üzerinde karbonmonoksit gazından kaynaklı zehirlenme vakası kabul ettiklerini dile getiren Bayramoğlu, bu tarz durumlarla karşılaşanların en kısa sürede hastaneye başvurması istedi.

Bayramoğlu, tedavi altına alınan Tanış ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydetti.

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ErzurumIğdırKarbonmonoksit Zehirlenmesi
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