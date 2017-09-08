Iğdır'da şehit polisler için anma programı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis, düzenlenen törende anıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Gaffar Okan Konferans Salonunda, Iğdır Emniyet Müdürlüğünce düzenlen törene, Vali Vekili Bilgehan Karanfil, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Iğdır Vali Vekili Karanfil, burada yaptığı konuşmada, şehitliğin dünyada ulaşılacak en büyük mevki olduğunu ifade etti.

Karanfil, şehitlerin görevlerini yapmak için yola çıktıklarını ve canlarını vatan için vererek görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk şehitlerimiz değildiler, son da olmayacaktır. Bu vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmış. Biz millet olarak şehit cenazelerinde farklılıklarımızı unutarak, bütünleşen bir yumruk, bir bütün haline geliyoruz. Terör ne kadar ülkemizde birlik beraberlik ve huzuru bozmaya çalışsa da görevini kutsal bir şekilde yapan güvenlik güçlerimiz hep karşısında olacaktır. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi, 'Biz ülke olarak terör belasının belini kıracağız'. Burada tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Tören, şehitler için okunan duaların ardından son buldu.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma görevi yapan otomobilin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, 13 polis memuru şehit olmuştu.