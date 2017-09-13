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Iğdır'da tefecilik operasyonu

- Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 kişi tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Iğdır'da tefecilik operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik, faizcilik ve nitelikli yağmayla birçok kişiden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, zanlıların yüksek faizle borç verdikleri kişilerden senet ve kıymetli evrak aldıkları, ödeme güçlüğü çekenlerden tehdit ve yağma yoluyla tahsilat yaptıkları belirlendi.

Alınan istihbarat üzerine telefon dinlemelerinden tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yapılan operasyonda şüphelilerin evlerinde yaklaşık 30 kişiye ait çek, senet ve borç evrakları ele geçirildi.

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