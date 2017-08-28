Iğdır'da tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
İran uyruklu Davoud Habibi yönetimindeki 23 E 466-10 plakalı PVC hammadesi yüklü tır, Ağrı-Iğdır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, tırda sıkışan Habibi olay yerinde öldü, yanındaki aynı ülke vatandaşı Menucer Rezvancu ise hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan Rezvancu, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.