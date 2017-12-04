Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar mısır
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

IĞDIR(AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKıyıs Yeter idaresindeki 36 ED 345 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesi yakınlarında Latif Kunduz'un kullandığı 45 ZC 9376...

Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

IĞDIR(AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kıyıs Yeter idaresindeki 36 ED 345 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesi yakınlarında Latif Kunduz'un kullandığı 45 ZC 9376 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Saadet Yeter (43) olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobildeki ailenin Kars'tan Tuzluca'ya yakınlarının cenazesine katılmak için geldikleri öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IğdırÖlümTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5