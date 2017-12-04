Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

IĞDIR(AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kıyıs Yeter idaresindeki 36 ED 345 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesi yakınlarında Latif Kunduz'un kullandığı 45 ZC 9376 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Saadet Yeter (43) olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Otomobildeki ailenin Kars'tan Tuzluca'ya yakınlarının cenazesine katılmak için geldikleri öğrenildi.