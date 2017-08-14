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Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

- Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 85 CV 989 plakalı otomobil, Nahçıvan sınırı olan Dilucu sınır kapısı yakınlarında takla attı.

Karşı şeride geçen araç içindeki Nahçıvan uyruklu 5 kişi, fırlayarak yola savruldu.

Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IğdırNahçivanTrafik Kazası
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