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Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

- Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suça karışanların yakalanması amacıyla bazı yollarda uygulama yapıldı.

Araçlarda yapılan aramalarda 7 bin 285 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda 3,5 kilogram esrar ile 112 kök Hint keneviri bulundu.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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IğdırKaçakçılıkOperasyonUyuşturucu
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