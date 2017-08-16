Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suça karışanların yakalanması amacıyla bazı yollarda uygulama yapıldı.
Araçlarda yapılan aramalarda 7 bin 285 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda 3,5 kilogram esrar ile 112 kök Hint keneviri bulundu.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.