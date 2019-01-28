İSTANBUL (AA) - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

İGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İGİAD 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılımla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda divan heyeti başkanlığına, önergenin oylanması sonucu Reşat Petek, üyeliklerine ise Hasan Faik Tunalı ve Yılmaz Yaman seçildi. Divan heyeti seçiminin ardından Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel, 2017-2018 yılı faaliyet raporunu delegelere sundu. Sunumların ardından yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve tahkim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Ayhan Karahan, yeniden İGİAD başkanlığına seçilirken, İGİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



"Hüseyin Dinçel (Başkan Vekili), Ali Akyüz, Celalettin Cingöz, Duran Mesut Eren, Fikret Başar, Hacı Mehmet Köse, Hasan Murat Bezirci, İsmail Hakkı Karahan, Nuri Ecevit, Orhan Demir, Ömer Bedrettin Çiçek, Selçuk Kar, Sinan Şahin, Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk."





- "İGİAD, malın miktarını esas almaz, elde ediliş şekline bakar"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, göreve geldiklerinden beri iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarının, kamuoyunda takdir ile karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz Rabbimizin rızası, siz üyelerimizin görüş ve önerileridir. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' Hadis-i Şerif'i gereğince aldığımız bayrağı yönetim kurulumuz ve komisyonlarımız tarafından daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduk. İGİAD; üyeleriyle bir araya gelmeye, birliktelikleri artırmaya, birlikte hayırda yarışmaya önem vermektedir. İGİAD, iktisadi hayatta yaptığı çalışmalar ile servet biriktirmenin gayreti içinde olmayıp iyilikleri biriktirmenin gayreti içindedir.

İGİAD, iktisadi hayatın bize sağladığı imkânlarla sahip olduğumuz malların, meskenlerin, ticarethanelerin vazgeçilmez olmadığına, bunların üstünde sevgilerin olduğuna, sevgide bunların üstün tutulamayacağına inanır. İGİAD, iktisadi hayatın bir sonucu olan mala imtihan çerçevesiyle bakar, malın miktarını esas almaz, niteliğine, elde ediliş şekline bakar. İGİAD, üye adaylarını ilkeleri çerçevesinde değerlendirmekte, üyelik şartlarına göre belirlemektedir. İGİAD'ın üyesinde aradığı vasıf helal iş ahlakı, davranış, adil yaklaşımdır. İGİAD'ın üyeleriyle buluştuğu ortak nokta bu vasıflardır. Hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı her şeyin üstünde tutacağız. Bu değerlerimizden asla ayrılmayacağız. Zorlukların üstesinden hep birlikte, el birliğiyle geleceğiz. Her zorluğun ardından bir kolaylık olduğunu bileceğiz."







