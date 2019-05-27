İGMD, dış ticarete ivme kazandırma yolunda

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, 100 binin üzerindeki insan kaynağı ile gümrük müşavirlerinin, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracağını belirtti.



İGMD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin İstanbul’da düzenlediği iftar davetinde iş ve gümrük camiası bir araya geldi. Mesleklerinin 110. yaşını da kutlayan gümrük müşavirlerinin onur konuğu Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Keskin, dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştiren gümrük müşavirlerinin 110 yıllık tecrübe ve bilgisine dış ticaret erbaplarının daha fazla önem vermesi gerektiğini belirterek, 100 binin üzerindeki insan kaynağı ile dış ticaretin sigortası olan gümrük müşavirlerinin, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Keskin, "Gümrük müşavirlik şirketlerinin insan kaynağı 100 binin üzerindedir. Bu insan kaynağı ile güvenli, hızlı ve kolay dış ticaret işlemlerinin yapılması için çalışmaktayız. Yaptığımız her işlemde ülke çıkarlarını en üst seviyede korumaya özen göstermekteyiz. 6 milyonun üzerinde gümrük beyannamesini biz hazırlamaktayız. Bu beyannamelerde hem devletimizin hem de dış ticaret erbabının haklarını korumaktayız. Fakat buradaki en büyük sıkıntı üstlendiğimiz risklere rağmen dış ticaret erbaplarının işimizi tam anlayamaması. Hatta zaman zaman hizmet bedellerimizi kamu tarafında pazarlık konusu yapmaya çalışmaktalar." ifadelerini kullandı.



Sektördeki bazı sorunlara da değinen Keskin, gümrük müşavirlerinin dış ticaretin ve gümrüklerin sigortası ve güvencesi olduğunu belirtti.



