IGMG'den BM'ye Myanmar çağrısı

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) uyguladığı şiddeti kınayarak Birleşmiş Milletlere (BM) bölgeye acil yardım ve gözlemci göndermesi çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Altaş, bölgedeki Müslümanlara uygulanan şiddeti lanetleyerek derhal bu uygulamaların durdurulmasını talep ederek şöyle devam etti:

"Myanmar yönetimi uzun yıllardır Rohingyalara vatandaşlık, sağlık, eğitim meslek edinme alanlarında akıl almaz ayrımcılık uygulamakta. Bunun yanında Rohingyalara çocuk sahibi olma yasağı getirilmiş bulunmakta. Şiddetsiz soykırım niteliği taşıyan uygulamalar zaman zaman özellikle Myanmar askerlerinin son günlerde yaptığı gibi fiili soykırıma dönüşebiliyor. Bu uygulamaları ve şiddeti lanetliyor, bunların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu konuda maalesef gerekli adımları atamayan BM'nin bölgeye acil yardım ve gözlemci göndermesini talep ediyoruz."

Afganistan, Myanmar, Irak, Suriye ve Filistin başta olmak üzere çok sayıda ülkede Müslümanların baskı gördüğü, savaş ve zulüm altında yaşadığını ifade eden Altaş, şunları söyledi:

"Müslümanlar olarak büyük sorumluluk taşıyoruz. Bu olumsuzlukları diplomatik yollarla giderebilecek imkanlara sahip olan bazı Müslüman ülkeler maalesef kendi aralarında rekabet ve çekişmelerle meşgul. Bu ülkelere de ayrıca seslenerek diplomatik imkanlarını devreye sokmalarını ve Myanmar'daki zulmün durdurulması için bir an evvel gerekli çalışmaları başlatmasını bekliyoruz."



Altaş, tüm bu yaşananlar karşısında sessiz kalan Batılı ülkeleri de eleştirerek şunları kaydetti:



"Myanmar askerlerinin zulmünden ve hükümetinin insanlık dışı uygulamalarından kaçan Rohingya mültecilerine de özellikle Bangladeş ve Malezya'dan Müslümanlara yakışır şekilde muamele bekliyoruz. Aynı şekilde Aung San Suu Çii'ye çok sayıda ödül vermiş olan AB de sorumluluk taşımaktadır. AB doğruları nasıl ödüllendiriyorsa aynı şekilde yanlışları da dile getirip kınamakla mükelleftir ve bu konuda şu ana kadar sınıfta kalmıştır. İnsan hakları savunuculuğu ile tanınan ve bundan dolayı çok sayıda ödül alan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'ye uzun yıllar boyunca uğruna mücadele verdiği değerleri tekrar hatırlatıyor, Rohingya Müslümanlarına uygulanan insanlık dışı muameleleri görmezden gelme siyasetinden vazgeçip ülkesinde yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerinin iade edilmesi için gerekli çalışmaları yapmasını talep ediyoruz."