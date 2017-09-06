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İğneadalı balıkçılar boş kasalarla döndü

- Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle açıldıkları denizden limana boş dönüyor

İğneadalı balıkçılar boş kasalarla döndü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle açıldıkları denizden limana boş kasalarla döndü.

Av yasağının sona ermesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle 2 Eylül'de "Vira Bismillah" diyebilen balıkçılar, Karadeniz'den umduğunu bulamadı. Limana dönmeye başlayan balıkçılar, umutlarını gelecek günlere bırakarak demir attı.

Balıkçı Günay Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Yeni sezona heyecanla hazırlandıklarını belirten Arapoğlu, ancak hava şartları nedeniyle henüz balık avlayamadıklarını ifade etti.

Bu yıl denize umutlu açıldıklarını ancak umduklarını bulamadıklarını dile getiren Arapoğlu, büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını aktardı.

Balıkçı İbrahim Derdil ise sezonun yeni başladığına dikkati çekerek, bu sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

Yaklaşık 10 gün sonra balığın bollaşacağına inandığını dile getiren Derdil, vatandaşların ucuza balık yemesi için çaba harcadıklarını anlattı.

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