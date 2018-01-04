İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) 28 Şubat sürecinde askeri vesayet ile verilen mahkumiyet kararlarının hükümsüz sayılmasını ya da mahkumlara yeniden yargılama yolunun açılmasını istedi.

İHAK Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, Fatih'teki bir otelde, 28 Şubat sürecinde hüküm giyen bazı kişilerin yakınlarıyla yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin post modern darbe olduğunu, mahkumiyet kararlarının da askeri vesayet brifingleriyle alındığını belirtti.

"Brifing yargısı" ile FETÖ'ye mensup hakim ve savcıların vermiş olduğu mahkumiyet kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Gökdemir, bu gruplara bağlı yargı mensuplarınca verilen mahkumiyet kararlarının ya hükümsüz sayılmasını ya da mahkumlara ceza indirimi uygulamasının yanı sıra yeniden yargılama yolunun açılmasını istedi.

Gökdemir, söz konusu yargı mensuplarının tamamen dışarıdan müdahalelerle motive edildiği ve baskı aracı olarak kullandıkları yargılama dönemlerinde, bu yapılarla ilişkili emniyet mensuplarının da sahte deliller ürettiklerini ifade etti.

Oluşturulan sahte delillerle birçok kişinin hukuka aykırı olarak aylarca gözaltında tutulduğunu dile getiren Gökdemir, "Gözaltındayken kaba dayak, elektrik verme, poşetle boğmaya teşebbüs, askıya alma, kendi mezarını kazdırma, taciz, aileleri karakola veya emniyete çağırarak tehdit ve benzeri fiziki ve psikolojik işkenceye maruz bırakılmış, emniyet mensuplarınca yazılan sahte ifadelere imza atmaya zorlanmış, uydurulan sahte örgüt isimlerine üye olduklarını kabule zorlanmışlardır. Bu tür işkence ve kötü muameleye tabi tutulan kişilerin savcılık makamlarında bu işkence ve kötü muameleyi dillendirmeleri durumda da savcılar kendilerini tekrar emniyete teslim etmişlerdir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılanan birçok kişi, polis ve savcılık ifadelerinin işkence altında zorla imzalatıldığını beyan etmişse de yargılamalar bu ifadeler ve sahte deliller esas alınarak devam etmiş, yargılanan sanıkların hemen tamamı, TCK düzenlemelerindeki en üst hadden mahkum edilmişlerdir." diye konuştu.

Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde, bu dosyaların gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi de askeri brifinglere katılan yargı mensuplarından oluşmaktaydı. Devam eden süreçte birçoğunun FETÖ mensubu da oldukları 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkmış ve FETÖ üyesi olarak tutuklanmışlardır. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin baktığı dosya konuları, 16. Ceza Dairesi'ne devredildikten sonra, geçen sene 16. Ceza Dairesi'nin peş peşe onadığı mahkumiyet kararlarıyla da 28 Şubat brifing yargısının ve FETÖ yargısının hukuksuz uygulamalarında hiçbir değişiklik olmadığı görülmüştür."

Adil yargılanmanın tüm ilkelerinin bu mahkemeler tarafından ihlal edildiğinin ortaya çıktığını söyleyen Gökdemir, "Tüm bu süreçler içerisinde 1999 affı, 2003 Pişmanlık Yasası ve en son Kanun Hükmünde Kararname ile infaz indirimleri gerçekleşmiş ancak bunların hepsinde bu mağdurlar kapsam dışı bırakılmışlardır. Bu mağdurların dosyaları yeniden incelenip adaletin tesisi için çok geç de olsa bir adım atılmalıdır. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası yargı ve emniyet içerisinde açığa çıkan kişi ve veriler, bu dosyalardan uzun yıllardır hapis yatan mağdurların dosyalarının yeniden bir incelemeyi hak ettiklerini açıkça göstermektedir. Hükümeti, bu mağdurların senelerdir devam eden mağduriyetlerini telafi edici hukuki adımları atmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

İHAK Başkanı Cihat Gökdemir'in açıklamasının ardından, bazı mağdur yakınları da konuşma yaptı.