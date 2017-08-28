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İHAK'tan "Arakan'daki katliamı durdurun" çağrısı

- İnsan Hakları ve Adalet Hareketi: - "Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Soykırım asla kabul edilemez. Arakan’da katliam durdurulmalı ve bugüne kadar Arakan’da işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalıdır"

İHAK'tan

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK), Arakan'da Müslümanların katledilmesine ilişkin, masum bir insanı katletmenin bütün insanlığı katletmek olduğunu ve soykırımın asla kabul edilemeyeceğini bildirerek, "Arakan'da katliam durdurulmalı ve bugüne kadar Arakan'da işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalıdır." çağrısında bulundu.

İHAK'tan yapılan açıklamada, Myanmar'ın 7 eyaletinden biri olan Arakan'da, Rohingya Müslümanlarının, Myanmar Devleti tarafından sistematik ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Rohingya Müslümanlarının vatandaşlık haklarının ellerinden alındığı, vatansız hale getirildiği belirtilerek, "Seyahat özgürlüğü, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel hakları da ellerinden alınmıştır. Zaman zaman işkence ve katliamlara maruz kalan Arakanlıların 4 milyona yakını neredeyse bu sistematik ihlallerden dolayı çevre ülkelere kaçarken sağ kalanlar sığındıkları ülkelerde zorlu yaşamlara geçtiler. Arakan'da kalanlar için ise zulüm altında yaşam mücadelesi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yüzlerce Müslümanın Myanmar Ordusunca katledildiği aktarılırken, Müslümanlara ait birçok ev, cami, Kur'an kursu, medrese, okul ve dükkanın yakıldığı bilgisi verildi. Çok sayıda Müslümanın dağlık bölgelere sığındığı, işkence ve katliamların devam ettiği kaydedildi.

Bölgenin fiziki şartları nedeniyle kaçış esnasında da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine, yaşananların "soykırım suçu" ve "insanlığa karşı suç" niteliği taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, hükümetleri, insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Arakan'da yaşanan işkence ve katliamı durdurmak için acil eyleme çağırıyoruz. Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Soykırım asla kabul edilemez. Arakan'da katliam durdurulmalı ve bugüne kadar Arakan'da işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalıdır." çağrısı yapıldı.

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Arakanİnsan Hakları Ve Adalet HareketiMyanmar
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