İhaleyle satılan kurbanlıklar İstanbul'a yola çıkıyor

EDİRNE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Trakya'da yetişen küçükbaş kurbanlıklar, Edirne'deki canlı hayvan borsasında açık arttırma ihale usulüyle satılıyor.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Canlı Hayvan Borsası'nda açılan ihaleye giren toptancılar, aldıkları kurbanlıkları İstanbul'daki pazarlarda satışa sunuyor.

Borsada tartıya çıkan küçükbaş hayvanlar ihalede kalitesi de göz önünde bulundurularak kilosu 16 ila 20 lira aralığında değişen fiyatlarla satılıyor.

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın hayvancılık açısından önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

"Hastalıklardan ari bölge" olması nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ciddi kontroller yaptığını belirten Öztürk, "Trakya'nın hayvanları rahat şekilde tüketilebilir. Trakya'da kurulan hayvan pazarlarına Anadolu tarafından hayvan getirilemez. Bu bağlamda İstanbul bugün Türkiye'nin en büyük metropolü. En büyük tüketim İstanbul'da oluyor. İstanbul'da Trakya hayvanının ayrı bir yeri ve talebi var." diye konuştu.

Bayram dolayısıyla borsadaki hareketliliğin arttığını anlatan Öztürk, ihaleyle baskül hesabı satılan kurbanlıkların, İstanbul'daki pazarlarda satışa sunulduğunu kaydetti.

-"İthalatın önünü kesebiliriz"

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın da Trakya'da yetişen kurbanlıkların, ihalenin ardından genellikle İstanbul'daki pazarlarda satıldığını dile getirdi.

Hastalıklardan ari oluşunun bölgeye bir avantaj sağladığını belirten Aytın, "Biz tam arilik statüsüne erişirsek ithalatın önünü kesebiliriz Trakya olarak. Ürettiğimiz hayvanları ülkemizin her köşesine sevk edebiliriz. Hayvanlarımız yarı meracılık yarı da besicilik şeklinde yetiştirilir. Etinin de lezzeti buradan gelmektedir. İthal hayvanları İstanbul da tercih etmiyor kimse tercih etmiyor." dedi.

Üretici Kemal Yılmaz da ihaleyle 80 kurban sattığını söyledi. Borsada hareketlilik yaşandığını anlatan Yılmaz, "Toptan alınan kurbanlıkların fiyatı daha uygun oluyor. Hem üretici hem de alıcı uğraşmamış oluyor. Hayvan başına 50 lira oynayabilir ama en azından uğraşmıyorsun." ifadelerini kullandı.

Üretici Eşref Gürçay, tek tek kurbanlık satmak yerine açık arttırma usulünün üreticiyi zorlamadığını belirtti. 50 kurbanı toptan sattığını dile getiren Gürçay, hayvanların kilosuna ve kalitesine göre değer bulduğunu kaydetti.

Kurbanlık alan Tuncay Dağcı ise İstanbul ve Trakya'nın diğer il ve ilçelerinden gelen toptancıların ihaleye girdiğini söyledi. Dağcı, hem üreticinin hem de vatandaşların fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.



































