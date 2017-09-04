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İHD'den Suriye'ye et yardımı

- Suriye'nin Azez ve İdlib bölgesinde bin 500 aileye et yardımı yapıldı

İHD'den Suriye'ye et yardımı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İhsan ve Hizmet Derneğince (İHD), Suriye'de bin 500 aileye et yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin yardımıyla temin edilen 56 küçükbaş kurbanlık, Suriye'nin Azez ve İdlib çevresinde kesildi.

Etler parçalanarak ihtiyaç sahibi bin 500 aileye ulaştırıldı.

İHD Başkanı Ali Kırmızı, kesilen hayvanların etlerini 1500 aileye ulaştırdıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun. Belki de hayatında hiçbir zaman et yememiş çocuklar bu vesileyle et yeme fırsatı yakalayacak. Elimizden geldiğince bu yardımlarımızı sürdüreceğiz. Hayırseverlere teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKurban BayramıSuriye
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