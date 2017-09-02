İHH, 52 bin 500 hisse kurbanı 2 milyon kişiye ulaştırıyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın bu bayramda bağışlanan 52 bin 500 hisse kurbanı, 5 kıtada 106 ülke ve bölgede 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırmaya başladığı bildirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerinde kurban çalışması yapan İHH ekipleri, bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor. İHH ekipleri, hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Cami, mescit, su kuyuları, eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları, sağlık çalışmaları, yetimhane binaları gibi birçok projenin temelleri atılıyor ya da açılışları gerçekleştiriliyor.

Suriye krizinin yedinci yılında, bağışçıların önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye içindeki ve dışındaki çok sayıda mülteci kamplarında ve Suriye içerisinde farklı bölgelerde bağışı yapılan toplamda 7 bin 490 hisse kurbanın kesimi yapılarak yaklaşık 250 bin Suriyeli mülteciye dağıtılmaya başlandı. İHH ekipleri bu kurbanda yardımları İdlib, Halep, Hama, Humus kırsallarında, Bab, Cerablus ve Azez’in yanı sıra Şam'da kuşatma altında bulunan Doğu Guta bölgesinde halka dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca Suriyeli yetimler de dağıtılan bayramlıklar sayesinde bayrama mutlu girdiler.

- Zulüm altındaki Arakan’da kurban dağıtımları

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’ın bazı bölgelerinde, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde ve 2 milyon Müslüman’ın yaşadığı Nepal’de kurban kesimleri yapıldı ve dağıtımlara başlandı. İHH ekipleri, Arakan’da 4 bin 550 adet hisse, Nepal’de bin 498 adet hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Bangladeş’te ise bin 925 adet hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH ekipleri evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara hem kurban yardımlarını ulaştırıyor hem de acil yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan gıda, giysi, branda, mutfak eşyası ve yaşam malzemelerinden oluşan ihtiyaç maddelerini dağıtmaya devam ediyor. Hem Myanmar hem de Bangladeş bölgelerinde olan İHH ekipleri zor durumda kalan Müslümanları yalnız bırakmıyor ve hayata tutunmalarını sağlamak için bütün gücüyle bölgede zor şartlarda çalışmaya devam ediyor.

- Abluka altındaki bölgeler

Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine toplamda bin 755 hisse kurban kesimi gerçekleştirerek dağıtımlarını yapmaya başladı.

Son dönemde yaşanan saldırılardan çok etkilenen Yemen’de ise bin 950 hisse kurban kesimi yapılarak bölgede yaşayan zor durumda kalan ailelere dağıtımları yapılmaya başlandı.

İHH ekipleri, Afrika’da da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Afrika’da çok sayıda su kuyusu ve katarak ameliyatları projesi yürüten İHH, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı ve bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak oldu.

Somali'de 4 bin 550 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Sudan’ın Kesele, Hartum ve Darfur kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ise 2 bin 100 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Afrika’nın diğer ülkelerinde de kurban kesimleri ve dağıtımları yapılarak yüz binlerce kişiye ulaştırılmaya başlandı.

Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasındaki barış görüşmelerinde ara buluculuk yapan İHH, Filipinler’de Moro’da yaşayan Müslümanlar için bağışlanan toplamda 784 adet hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu ülkelerden olan Pakistan’da ve özellikle Keşmir bölgesinde bin 890, Afganistan’da bin 135 hisse, Çeçenistan’da 315 hisse, Hindistan’da 2 bin 787 adet hisse kurbanın bu bayramda kesimi yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirilmeye başladı. Doğu Türkistan’da ise 320 adet hisse kurban kesimi yapıldı.

İHH ekipleri, Balkanlara da çalışmalarına devam etti. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak, Preşova) kurban çalışması yapıldı. Balkanlarda farklı ülke ve bölgelerde toplamda bin 339 adet hisse kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 12 ülkede 23 bin 440 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleri ile Arnavutluk, Eritre, Endonezya (Açe), Hindistan, Kırgızistan, Mısır, Etiyopya, Ruanda, Sancak, Suriye, Filistin ve Türkiye’de binlerce çocuk bayrama mutlu olarak girdiler.