İHH, Afrika'da 100 bin katarakt ameliyatı hedefine ulaştı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 10 yılda Afrika'da 100 bin hastaya katarakt ameliyatı yapıldığını belirterek, "İşin içine girince 100 binin ne kadar küçük bir hedef olduğunu fark ettik. Biz şu ana kadar en az 1 milyon hastanın gözünü açmış olabilirdik. Türkiye'nin ve İslam dünyasının buna gücü yeter." dedi.

"Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2007'de Afrika'da başlattığı "Katarakt Ameliyatları Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı şekilde görmesi sağlandı.

Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandı. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu.

İHH projeyi, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) yanında Sudan ve Nijer sağlık bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kurumların iş birliğiyle yürüttü.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, bu çalışmaya ilk başladıklarında, "Bu çok zor, bu yapılamaz." denildiğini ifade ederek, projeyi, ilk yıllarda gönüllü doktorlarla yürüttüklerini ve gerçekten zorlandıklarını anlattı.

Gözler açılınca ve insanların mutluluğunu görünce "Biz bunu yapabiliriz." diyerek çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Çünkü bu çok büyük bir hayır. Bu çerçevede bugün koyduğumuz o hedefe ulaştık. İnsan bir hedefe ulaşınca aslında mutlu olması gerekir değil mi? Fakat işin içine girince 100 binin ne kadar küçük bir hedef olduğunu fark ettik. Biz şu ana kadar en az 1 milyon hastanın gözünü açmış olabilirdik. Türkiye'nin ve İslam dünyasının buna gücü yeter." diye konuştu.

Projenin mevcut çalışmalarının en kapsamlısı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu kadar çok bu seri ameliyatları yapan böyle bir çalışma yok ama yekune, kendi gücümüze baktığımızda, Allah'a vereceğimiz hesabı düşündüğümüzde, yolun çok daha az bir kısmını yürüdüğümüzü fark ediyoruz. Allah'a şükürler olsun şu anda Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarımız, bu çalışmayı örnek aldı ve katarakt çalışmalarını yapıyor. İslam dünyasına da örnek olundu." ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım, bütün bu işleri tek başlarına yapmadıklarını, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden katkıda bulunanların olduğunu anlattı.

Yıldırım, "Rabbim'e ne kadar hamdetsek azdır. Allah bizleri hayır işlerinde yaşatsın ve canımızı öyle alsın. Yeryüzünde hiçbir yükü almadan Allah'a gidelim yani hiçbir şekilde dünyayı hedefimize koymadan sadece yetimlere, hastalara, yolda kalmışlara el uzatarak Rabbim'in rızasını kazanalım." dedi.

- "Afrika'da nüfusun yüzde 1'i katarakt hastası"

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Dr. Mevlit Yurtseven de kataraktın, gözün lens kısmının yaşlanmasıyla ilgili bir hastalık olduğunu ifade etti.

Yurtseven, kataraktın her coğrafyada görülebileceğini kaydederek, yetersiz beslenme, kötü hijyen, temiz olmayan su kaynaklarının kullanılması ve yoksulluğun tabloyu dramatik hale getirdiğini söyledi.

Afrika'da nüfusun yüzde 1'inin katarakt hastası olduğunu belirten Yurtseven, kataraktın tedavi edilebilmesiyle hastaların görebilir hale geldiğini anlattı.

Yurtseven, 10 yılda sadece 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirmediklerinin altını çizerek, Nijer'de sadece katarakt ameliyatının yapıldığı bir göz hastanesi ve Sudan'da göz klinikleri kurduklarını, yüz binlerce insanı muayeneden geçirdiklerini, meslektaşlarını eğittiklerini aktardı.

İslam Kalkınma Bankası'nın 5 yıl içinde hedeflediği önlenebilir körlükle mücadelede Afrika'da yapacağı 50 bin katarakt ameliyatının en büyük ortağı olduklarına vurgu yapan Yurtseven, 50 bin kataraktın 15 binini yapmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

Mevlit Yurtseven, Uganda, Etiyopya, Somali, Mali ve Nijer'de, sadece Afrika'da değil, bütün dünyada katarakt ameliyatı yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Annesini ilk kez gören çocuklara tanık oluyorsunuz"

Projede yer alan ve katarakt ameliyatlarının yapıldığı bölgelerde yerel unsurlara bildiklerini öğreten hemşirelerden Mülkiye Okyay ise İHH ile ilk kez 2009'da tanıştığını, katarakt ameliyatlarının o zaman Sudan'da yapıldığını söyledi.

Okyay, Afrika'daki hasta sayısının azalmasını temenni ederek, "Afrika'ya indiğinizde boğazınızı saran o toz bulutunu unutamıyorsunuz. Gelmiş, bahçede bekliyor, kilometrelerce yol yürümüş insanlar var. Onların umudu sizsiniz. Ameliyatını yaptığınız gözleri açıyorsunuz, gözyaşınız hiç kurumuyor. Çünkü annesini ilk kez gören çocuklara tanık oluyorsunuz ve evladını ilk kez gören annelere tanıklık ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Katarakt ameliyatı olduktan sonra gözleri gören Ebu Beki Nouma Suley de ilgililere teşekkür ederek, ameliyatla yeni bir hayata kavuştuğunu dile getirdi.

Programda, "Afrika Katarakt Projesi" ve yüz bininci ameliyatın sinevizyon gösterisi sunuldu.

Toplantıya, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.