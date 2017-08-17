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İHH, Afrika’da 14 bin kurban hissesi dağıtacak

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrika’da 14 bin kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.İHH Sudan Sorumlusu Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın dünya genelinde 50 bin...

İHH, Afrika’da 14 bin kurban hissesi dağıtacak

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrika’da 14 bin kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İHH Sudan Sorumlusu Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın dünya genelinde 50 bin hisse hedefi koyduğunu söyledi.

Afrika’da yapacakları çalışmalara değinen Kirenci, “Bu Kurban Bayramı'nda toplam 14 bin hisse Afrika’daki ihtiyaç sahiplerinin tebessüm etmesine vesile olacak.” dedi.

Kirenci, Sudan’daki çalışmalarda Darfur bölgesine ağırlık verdiklerini belirterek, “Yıllarca iç savaşla boğuşan bu bölge, yüz binlerce yetimi içinde barındırıyor. İHH Sudan olarak 700 hissemizin kesimi Darfur’da yapılacak. Hayırseverlerin kurban hisselerini hem mültecilere hem de yetim çocuklara ulaştıracağız.” diye konuştu.

Darfur'un yanı sıra Kesele ve Hartum’da kurban hisse dağıtımı yapacaklarını aktaran Kirenci, "Sudan’a sığınmış Filistinli ve Suriyeli dostlarımıza da elimizi uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Kirenci, çalışmaların Sudan ve Türkiye halkları arasında köprü görevi gördüğünü, böylelikle ümmet bilinci ve İslam kardeşliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.


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