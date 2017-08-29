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İHH bayram öncesi Suriyeli yetim çocukları sevindirdi

- İHH, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaklaşık 3 bin 100 öksüz ve yetim çocuğa bayram öncesi kıyafet dağıttı

İHH bayram öncesi Suriyeli yetim çocukları sevindirdi

HALEP /ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, yaklaşan kurban bayramı öncesi öksüz ve yetim çocuklara kıyafet dağıttı.

İHH, Suriye'deki iç savaşta öksüz ve yetim kalmış çocuklara destek olmak için dün Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesindeki Dabık ve Kefre köylerinde yaklaşık bin 500 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

İHH'ya bağlı Suriye Çalışmaları Kilis Ofisinin dün başlattığı dağıtımın yaklaşık 3 gün sürmesi bekleniyor.

Vakıf, yardım kapsamında yaklaşık 3 bin 100 öksüz ve yetimi sevindirmeyi planlıyor.

Bayramlık kıyafetlerini alan yaşları 1-14 arası olan çocuklar, Türk yardım kuruluşu görevlilerine teşekkür etti.

İHH Suriye Çalışmaları birimi basın sözcüsü Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler her bayram öncesi olduğu gibi yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Suriye’nin Azez, Elbab, Cerablus, Dabık, Kefre gibi çok sayıda yerleşimdeki öksüz ve yetim çocukların bu bayrama bir nebze de olsun mutlu girmeleri için çabalıyoruz." dedi.

İHH'nın Suriye'deki yardım görevlisi Ahmet Kenan ise "6 yıldır devam savaşta binlerce insanlar hayatını kaybetti. Bu savaştan en çok etkilenenler yetim kalan çocuklar oldu. İHH olarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeyiz. Burada bulunan yetimlere kıyafet dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki yetimlere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Alaca, "İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 12 ülkede 23 bin 440 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmaya devam ediyor." diye konuştu.

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